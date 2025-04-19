Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ (Amitriptyline hydrochloride-OZ)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
199,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
199,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
199,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
199,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
199,60 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
199,60
Економія при броні: -27,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
199,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
199,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
212,60
Економія при броні: -40,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
199,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
199,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
199,60
Економія при броні: -27,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
212,50
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
199,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
199,60 грн