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Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл в пачці, №10 - Львів (5445) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
120,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
129,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
129,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
129,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
143,60
Економія: -21,64 грн
121,96 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
129,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
129,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
132,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
129,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
129,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
129,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
139,50
Економія: -17,54 грн
121,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
143,60
Економія: -21,64 грн
121,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
129,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
129,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
129,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
129,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
129,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
132,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
129,30 грн