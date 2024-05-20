Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИАНТИДЕПРЕСАНТИНеселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінівАмітриптилінАмітриптилінЦіни в аптеках

Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер, №50 - Запоріжжя (85639) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
29,44
Економія: -2,44 грн
27,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (11)
29,46
Економія: -2,46 грн
27,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
27,17 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
31,06
Економія: -4,06 грн
27,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (3)
29,44
Економія: -2,44 грн
27,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
27,16 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
31,06
Економія: -4,06 грн
27,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (3)
27,26
Економія: -0,26 грн
27,00 грн
Аптеки 24 години
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
29,44
Економія: -2,44 грн
27,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
29,46
Економія: -2,46 грн
27,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (2)
30,62
Економія: -3,62 грн
27,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
30,99
Економія: -3,99 грн
27,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
32,15 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (3)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
29,44
Економія: -2,44 грн
27,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (4)
31,06
Економія: -4,06 грн
27,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (3)
29,40 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
28,64 грн
Елітфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
27,26
Економія: -0,26 грн
27,00 грн