Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка, №25 - Запоріжжя (5521) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Запоріжжя, просп. Соборний, 156
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Запоріжжя, просп. Соборний, 109
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Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Подорожник
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Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Аптека бам
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Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
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Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
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Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
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Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
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Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Мед-сервіс
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Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
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Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Мед-сервіс
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
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Кам'янське, просп. Героїв АТО, 15-Д
Мед-сервіс
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Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
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Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-У
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Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
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Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54