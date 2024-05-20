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Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка, №25 - Запоріжжя (5521) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
29,47
Економія: -1,92 грн
27,55 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (2)
15,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
22,00
Економія: -6,00 грн
16,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (2)
16,91
Економія: -0,91 грн
16,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (2)
30,40
Економія: -2,85 грн
27,55 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
16,91
Економія: -0,91 грн
16,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (3)
29,24
Економія: -1,69 грн
27,55 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (2)
16,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (4)
30,40
Економія: -2,85 грн
27,55 грн
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (1)
17,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 15-Д
Всього: упаковка (3)
31,00
Економія: -3,45 грн
27,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Всього: упаковка (1)
15,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-У
Всього: упаковка (3)
29,50
Економія: -1,95 грн
27,55 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (2)
30,20
Економія: -2,65 грн
27,55 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
16,91
Економія: -0,91 грн
16,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
Всього: упаковка (2)
31,08
Економія: -3,53 грн
27,55 грн