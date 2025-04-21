Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1156,48
Економія при броні: -99,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1094,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1136,31
Економія при броні: -84,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1137,98
Економія при броні: -81,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1119,75
Економія при броні: -78,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1131,01
Економія при броні: -77,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1128,30
Економія при броні: -72,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1151,76
Економія при броні: -91,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1149,94
Економія при броні: -101,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва