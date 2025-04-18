Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 253 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1133,11
Економія при броні: -70,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1131,20
Економія при броні: -41,17 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1127,33
Економія при броні: -82,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1164,23
Економія при броні: -112,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1089,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1089,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1131,31
Економія при броні: -42,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1138,64
Економія при броні: -86,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1189,30
Економія при броні: -125,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1089,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1155,16
Економія при броні: -61,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1151,65
Економія при броні: -97,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва