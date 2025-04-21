Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1135,55
Економія при броні: -54,87 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1073,90
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1099,89
Економія при броні: -42,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1052,52
Економія при броні: -68,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1142,90
Економія при броні: -87,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1074,00
Економія при броні: -9,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1074,00
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1055,37
Економія при броні: -69,07 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1161,06
Економія при броні: -105,07 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1163,72
Економія при броні: -103,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1135,87
Економія при броні: -73,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1194,90
Економія при броні: -130,00 грн