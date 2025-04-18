Київ (адресу не вказано)
Доступно в 711 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1184,60
Економія при броні: -102,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1146,58
Економія при броні: -86,54 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1170,67
Економія при броні: -177,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1150,34
Економія при броні: -94,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1176,90
Економія при броні: -95,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1128,08
Економія при броні: -74,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1154,59
Економія при броні: -89,07 грн