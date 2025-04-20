Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1094,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1037,27
Економія при броні: -51,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1104,16
Економія при броні: -54,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1030,53
Економія при броні: -44,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1017,64
Економія при броні: -31,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1152,85
Економія при броні: -96,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1094,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1029,79
Економія при броні: -43,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1155,02
Економія при броні: -124,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1094,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1098,86
Економія при броні: -68,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1090,21
Економія при броні: -59,67 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1094,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1081,44
Економія при броні: -68,48 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва