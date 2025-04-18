Харків (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1137,45
Економія при броні: -73,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1128,64
Економія при броні: -83,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1074,00
Економія при броні: -0,20 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1094,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Економна аптека
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Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1122,38
Економія при броні: -74,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1130,90
Економія при броні: -82,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1094,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва