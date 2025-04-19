Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1145,60
Економія при броні: -58,45 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1154,37
Економія при броні: -82,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1094,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1201,93
Економія при броні: -76,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1139,53
Економія при броні: -77,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1190,95
Економія при броні: -60,27 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1199,18
Економія при броні: -64,77 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1160,03
Економія при броні: -85,55 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1074,15
Економія при броні: -53,87 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1095,18
Економія при броні: -32,72 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1143,49
Економія при броні: -69,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1094,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1094,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1112,49
Економія при броні: -50,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1170,03
Економія при броні: -146,10 грн