Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1089,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1069,01
Економія при броні: -32,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1089,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1074,00
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1089,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1074,00
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1165,11
Економія при броні: -105,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1089,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1139,14
Економія при броні: -57,76 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1074,00
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1089,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1145,18
Економія при броні: -81,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1074,00
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1146,63
Економія при броні: -86,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Прогінова таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
1074,00
Економія при броні: -1,20 грн