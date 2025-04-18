Постеризан Форте (Posterisan Forte)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 135 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
682,44
Економія при броні: -24,41 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
767,78
Економія при броні: -25,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
772,52
Економія при броні: -30,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
666,96
Економія при броні: -33,39 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
781,67
Економія при броні: -39,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60
Економія при броні: -98,90 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
736,90
Економія при броні: -109,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,60
Економія при броні: -115,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде