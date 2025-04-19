Постеризан Форте (Posterisan Forte)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
600,33
Економія при броні: -75,34 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
703,83
Економія при броні: -88,43 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
771,30
Економія при броні: -152,30 грн
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60
Економія при броні: -107,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,30
Економія при броні: -107,30 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
593,06
Економія при броні: -68,53 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
694,25
Економія при броні: -78,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
694,84
Економія при броні: -65,81 грн
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
604,10
Економія при броні: -77,10 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,70
Економія при броні: -107,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60
Економія при броні: -107,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,40
Економія при броні: -124,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,50
Економія при броні: -107,50 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,60
Економія при броні: -124,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60
Економія при броні: -107,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
651,40
Економія при броні: -124,40 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,50
Економія при броні: -107,50 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
594,08
Економія при броні: -69,09 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
738,64
Економія при броні: -68,90 грн