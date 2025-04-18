Постеризан Форте (Posterisan Forte)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 545 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
736,90
Економія при броні: -102,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
742,74
Економія при броні: -73,58 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
737,00
Економія при броні: -87,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
604,10
Економія при броні: -53,80 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
705,35
Економія при броні: -74,17 грн
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
749,69
Економія при броні: -30,63 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
648,52
Економія при броні: -19,46 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
688,35
Економія при броні: -20,65 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
876,00
Економія при броні: -188,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
749,19
Економія при броні: -30,89 грн