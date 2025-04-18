Постеризан Форте (Posterisan Forte)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
657,30
Економія при броні: -24,31 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
727,81
Економія при броні: -28,86 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
656,52
Економія при броні: -23,18 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
737,38
Економія при броні: -31,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
614,04
Економія при броні: -31,13 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
725,99
Економія при броні: -46,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
727,39
Економія при броні: -27,61 грн