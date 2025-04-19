Постеризан Форте (Posterisan Forte)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 227 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
699,29
Економія при броні: -28,44 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
598,19
Економія при броні: -83,11 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
711,64
Економія при броні: -40,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
699,93
Економія при броні: -43,53 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,50
Економія при броні: -108,20 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70
Економія при броні: -116,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
602,14
Економія при броні: -87,14 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
731,58
Економія при броні: -90,63 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
737,16
Економія при броні: -95,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,50
Економія при броні: -116,70 грн
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
738,26
Економія при броні: -96,69 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
740,92
Економія при броні: -99,97 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
708,91
Економія при броні: -99,18 грн
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
737,91
Економія при броні: -40,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
706,41
Економія при броні: -96,99 грн
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
676,15
Економія при броні: -43,47 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
722,49
Економія при броні: -53,33 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
770,02
Економія при броні: -27,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
733,28
Економія при броні: -91,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде