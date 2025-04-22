Постеризан Форте (Posterisan Forte)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,30
Економія при броні: -98,50 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
745,40
Економія при броні: -22,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
735,87
Економія при броні: -75,93 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
704,44
Економія при броні: -43,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,40
Економія при броні: -115,60 грн
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
634,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Постеризан Форте супозиторії стрип №10
Д-р Каде
672,36
Економія при броні: -39,13 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
743,70 грн