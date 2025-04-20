Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
454,07
Економія при броні: -33,11 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
621,26
Економія при броні: -46,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
488,79
Економія при броні: -42,28 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
635,64
Економія при броні: -56,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
428,00
Економія при броні: -45,80 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
580,00
Економія при броні: -58,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
428,00
Економія при броні: -42,00 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
580,00
Економія при броні: -58,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20
Економія при броні: -81,30 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50
Економія при броні: -100,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
240,46
Економія при броні: -8,04 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
624,36
Економія при броні: -20,67 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
491,70
Економія при броні: -76,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
434,11
Економія при броні: -24,11 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
503,39
Економія при броні: -36,87 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
664,17
Економія при броні: -23,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
483,34
Економія при броні: -36,83 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
461,97
Економія при броні: -35,35 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
526,51
Економія при броні: -32,13 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
428,00
Економія при броні: -42,00 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
580,00
Економія при броні: -58,00 грн