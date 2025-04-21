Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
463,00
Економія при броні: -45,22 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
636,64
Економія при броні: -67,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
462,08
Економія при броні: -51,98 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
599,56
Економія при броні: -62,77 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20
Економія при броні: -66,00 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
630,37
Економія при броні: -60,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
241,13
Економія при броні: -17,88 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
626,11
Економія при броні: -47,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20
Економія при броні: -66,00 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
488,46
Економія при броні: -41,95 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
634,16
Економія при броні: -55,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
485,94
Економія при броні: -39,43 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
631,95
Економія при броні: -53,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
486,64
Економія при броні: -41,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
495,26
Економія при броні: -50,44 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,99
Економія при броні: -63,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде