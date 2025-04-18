Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
454,95
Економія при броні: -16,56 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
486,90
Економія при броні: -29,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
475,55
Економія при броні: -18,64 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
630,74
Економія при броні: -51,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
237,55
Економія при броні: -12,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
514,46
Економія при броні: -19,88 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
667,21
Економія при броні: -25,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
248,05
Економія при броні: -33,75 грн