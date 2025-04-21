Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,00
Економія при броні: -77,00 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,10
Економія при броні: -77,10 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,10
Економія при броні: -77,10 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
684,13
Економія при броні: -43,62 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
494,57
Економія при броні: -63,73 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,09
Економія при броні: -70,88 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
461,90
Економія при броні: -43,39 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
672,41
Економія при броні: -31,90 грн