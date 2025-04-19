Львів (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
644,20
Економія при броні: -39,69 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,10
Економія при броні: -80,90 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
491,70
Економія при броні: -76,50 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
490,19
Економія при броні: -43,68 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
674,49
Економія при броні: -33,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
462,52
Економія при броні: -55,84 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,10
Економія при броні: -80,90 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20
Економія при броні: -81,00 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,10
Економія при броні: -80,90 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,60
Економія при броні: -106,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,30
Економія при броні: -106,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20
Економія при броні: -81,00 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,30
Економія при броні: -106,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,10
Економія при броні: -80,90 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
491,02
Економія при броні: -44,51 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
601,56
Економія при броні: -75,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20
Економія при броні: -81,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
508,90
Економія при броні: -93,70 грн