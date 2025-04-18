Київ (адресу не вказано)
Доступно в 628 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
546,30
Економія при броні: -117,35 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
569,50
Економія при броні: -122,31 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
758,50
Економія при броні: -162,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
493,82
Економія при броні: -47,31 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
641,12
Економія при броні: -82,26 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
759,50
Економія при броні: -163,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
245,00
Економія при броні: -21,75 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
458,73
Економія при броні: -41,64 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
631,83
Економія при броні: -29,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
469,51
Економія при броні: -58,96 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
609,30
Економія при броні: -63,94 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,26
Економія при броні: -14,89 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
618,56
Економія при броні: -18,56 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
584,50
Економія при броні: -125,52 грн