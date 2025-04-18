Харків (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
483,72
Економія при броні: -50,65 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
663,23
Економія при броні: -22,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
485,77
Економія при броні: -17,96 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
633,36
Економія при броні: -23,42 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20
Економія при броні: -64,40 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Економна аптека
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Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
512,48
Економія при броні: -18,09 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
471,36
Економія при броні: -20,38 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
666,36
Економія при броні: -28,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
475,06
Економія при броні: -24,08 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,10
Економія при броні: -64,30 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
458,58
Економія при броні: -23,79 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
626,44
Економія при броні: -24,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде