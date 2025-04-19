Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 210 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
595,11
Економія при броні: -49,49 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
466,83
Економія при броні: -46,07 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,98
Економія при броні: -97,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
231,19
Економія при броні: -13,73 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20
Економія при броні: -75,10 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,40
Економія при броні: -89,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
497,69
Економія при броні: -66,67 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
677,37
Економія при броні: -35,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
601,42
Економія при броні: -42,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
494,72
Економія при броні: -67,38 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
603,50
Економія при броні: -44,46 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
490,14
Економія при броні: -62,72 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
673,85
Економія при броні: -33,19 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
490,60
Економія при броні: -59,76 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
636,94
Економія при броні: -70,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
249,00
Економія при броні: -33,59 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
646,56
Економія при броні: -80,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
470,04
Економія при броні: -39,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
661,05
Економія при броні: -19,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
483,15
Економія при броні: -55,73 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
664,19
Економія при броні: -23,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
488,14
Економія при броні: -55,48 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
487,53
Економія при броні: -44,33 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
634,01
Економія при броні: -54,72 грн