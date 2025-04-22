Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
526,60
Економія при броні: -15,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,10
Економія при броні: -61,70 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
263,69
Економія при броні: -16,09 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
461,95
Економія при броні: -44,09 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Постеризан супозиторії №10
Д-р Каде
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Д-р Каде
642,50 грн