Новорапід® Флекспен® (Novorapid® Flexpen®)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1217,24
Економія при броні: -50,13 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1237,18
Економія при броні: -72,69 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
481,52
Економія при броні: -9,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1238,41
Економія при броні: -58,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1222,20
Економія при броні: -52,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1223,38
Економія при броні: -54,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1242,44
Економія при броні: -62,14 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
3.1 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1269,43
Економія при броні: -82,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1226,59
Економія при броні: -37,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1233,87
Економія при броні: -65,86 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск