Новорапід® Флекспен® (Novorapid® Flexpen®)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
766,66
Економія при броні: -58,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1179,80
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1241,24
Економія при броні: -73,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1239,89
Економія при броні: -80,16 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1179,90
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1179,80
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1179,80
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1179,80
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1179,90
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
943,92
Економія при броні: -0,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
943,84
Економія при броні: -0,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
252,89
Економія при броні: -15,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1179,80
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1179,90
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
943,84
Економія при броні: -0,24 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Федьковича, 10
1.1 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1179,90
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1203,80
Економія при броні: -24,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1269,49
Економія при броні: -88,66 грн