Новорапід® Флекспен® (Novorapid® Flexpen®)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 437 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1203,80
Економія при броні: -23,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1248,25
Економія при броні: -65,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск