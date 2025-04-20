Новорапід® Флекспен® (Novorapid® Flexpen®)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1262,29
Економія при броні: -97,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1262,23
Економія при броні: -81,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1232,46
Економія при броні: -71,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1235,49
Економія при броні: -69,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
256,09
Економія при броні: -22,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1247,79
Економія при броні: -88,14 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1275,61
Економія при броні: -109,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск