Новорапід® Флекспен® (Novorapid® Flexpen®)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1179,90
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1252,39
Економія при броні: -89,65 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1224,79
Економія при броні: -62,38 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1202,80
Економія при броні: -23,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск