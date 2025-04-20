Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
393,00
Економія при броні: -53,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
369,35
Економія при броні: -29,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
372,55
Економія при броні: -11,85 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
400,57
Економія при броні: -45,98 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
375,00
Економія при броні: -23,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
376,00
Економія при броні: -75,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
376,00
Економія при броні: -36,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
375,00
Економія при броні: -23,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
387,00
Економія при броні: -13,52 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
374,90
Економія при броні: -23,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
388,58
Економія при броні: -56,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
374,33
Економія при броні: -47,63 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
374,90 грн