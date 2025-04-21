Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
394,61
Економія при броні: -52,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
375,00
Економія при броні: -17,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
393,83
Економія при броні: -51,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
362,80
Економія при броні: -5,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
361,10
Економія при броні: -3,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
361,10
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
375,51
Економія при броні: -33,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
388,09
Економія при броні: -45,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
361,10
Економія при броні: -3,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
375,00
Економія при броні: -17,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
393,08
Економія при броні: -49,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
422,23
Економія при броні: -51,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
404,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
407,16
Економія при броні: -51,40 грн