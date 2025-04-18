Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 314 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
399,94
Економія при броні: -56,25 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
387,75
Економія при броні: -14,32 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
396,11
Економія при броні: -42,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
406,42
Економія при броні: -66,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
375,00
Економія при броні: -21,60 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
374,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
387,79
Економія при броні: -48,87 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
375,73
Економія при броні: -42,15 грн