Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
379,92
Економія при броні: -19,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
362,80
Економія при броні: -8,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
375,66
Економія при броні: -29,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
365,00
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
384,57
Економія при броні: -56,11 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
374,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
361,10
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
375,00
Економія при броні: -20,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
375,00
Економія при броні: -20,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
400,54
Економія при броні: -65,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
397,99
Економія при броні: -54,30 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
374,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
393,68
Економія при броні: -58,02 грн