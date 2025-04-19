Львів (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
384,39
Економія при броні: -50,41 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
362,80
Економія при броні: -15,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
375,00
Економія при броні: -27,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
394,46
Економія при броні: -52,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
401,45
Економія при броні: -63,36 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
381,90
Економія при броні: -34,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
348,90
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
395,14
Економія при броні: -51,45 грн