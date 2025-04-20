Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
404,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
410,13
Економія при броні: -71,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
369,35
Економія при броні: -29,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
380,93
Економія при броні: -38,27 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
377,21
Економія при броні: -50,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
386,25
Економія при броні: -54,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
393,38
Економія при броні: -61,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
344,70
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
406,38
Економія при броні: -74,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
416,21
Економія при броні: -74,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
404,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
399,86
Економія при броні: -74,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
396,71
Економія при броні: -71,28 грн