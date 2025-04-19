Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 266 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
392,18
Економія при броні: -38,05 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
391,54
Економія при броні: -37,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
408,56
Економія при броні: -28,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
344,70
Економія при броні: -0,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
392,25
Економія при броні: -63,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
391,13
Економія при броні: -47,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
344,70
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
383,24
Економія при броні: -28,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
396,04
Економія при броні: -67,71 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
397,43
Економія при броні: -71,69 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
377,89
Економія при броні: -57,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
379,84
Економія при броні: -59,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
373,20
Економія при броні: -41,95 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
396,86
Економія при броні: -71,12 грн