Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
375,00
Економія при броні: -16,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
359,99
Економія при броні: -10,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
375,00
Економія при броні: -16,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
361,10
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
374,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
375,00
Економія при броні: -16,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
414,29
Економія при броні: -58,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
375,00
Економія при броні: -16,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
408,41
Економія при броні: -63,61 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
375,00
Економія при броні: -16,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
374,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр
411,72
Економія при броні: -62,18 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Логест® таблетки, вкриті оболонкою блістер №21
Байєр