Левемір® Флекспен® (Levemir® Flexpen®)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2534,63
Економія при броні: -151,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2423,56
Економія при броні: -85,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
4.3 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2377,10
Економія при броні: -28,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2555,70
Економія при броні: -172,67 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
5.2 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
6.6 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2377,10
Економія при броні: -28,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
7.9 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск