Левемір® Флекспен® (Levemir® Flexpen®)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Вінниця
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2377,10
Економія при броні: -32,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 23
3.1 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2377,10
Економія при броні: -32,60 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2377,10
Економія при броні: -32,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
3.2 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Синьоводська, 140
3.3 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2377,10
Економія при броні: -32,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2377,10
Економія при броні: -32,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 51
3.7 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Зодчих, 16
4.2 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 107
4.6 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2377,10
Економія при броні: -32,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111
4.7 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2377,10
Економія при броні: -32,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14
6.9 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Калинівка, вул. Медична, 4-А
24.4 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2377,10
Економія при броні: -16,20 грн