Левемір® Флекспен® (Levemir® Flexpen®)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2377,10
Економія при броні: -36,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2521,22
Економія при броні: -138,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2539,79
Економія при броні: -166,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2353,40
Економія при броні: -12,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 68
4.2 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2443,53
Економія при броні: -105,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
4.2 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2436,77
Економія при броні: -133,34 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
4.4 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
1949,05
Економія при броні: -106,30 грн