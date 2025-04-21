Левемір® Флекспен® (Levemir® Flexpen®)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2353,40
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2353,40
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
4.9 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2377,10
Економія при броні: -34,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
5.7 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2377,10
Економія при броні: -34,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
5.7 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2518,58
Економія при броні: -135,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 156/1
8.5 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
8.9 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
9.4 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6
9.4 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2377,10
Економія при броні: -34,70 грн
В містах поряд
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Покришева, 18
56.1 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Херсон, вул. Університетська, 161
59.3 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 84
62.7 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/3
66.1 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2377,10
Економія при броні: -16,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 2-А
76.0 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск