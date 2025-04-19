Левемір® Флекспен® (Levemir® Flexpen®)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
950,84
Економія при броні: -10,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2353,40
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2482,54
Економія при броні: -144,29 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2490,53
Економія при броні: -152,28 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2429,43
Економія при броні: -91,18 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2534,63
Економія при броні: -151,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2484,33
Економія при броні: -101,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2484,89
Економія при броні: -146,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2377,10
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2506,85
Економія при броні: -123,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2456,93
Економія при броні: -118,68 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2377,10
Економія при броні: -27,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2377,10
Економія при броні: -27,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2475,47
Економія при броні: -92,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2353,40
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2467,50
Економія при броні: -129,25 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.7 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
972,34
Економія при броні: -37,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 ОД/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
2513,55
Економія при броні: -130,52 грн