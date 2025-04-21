Серетид™ Евохалер™ (Seretide™ Evohaler™)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
462,83
Економія при броні: -44,64 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
552,04
Економія при броні: -49,72 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
687,42
Економія при броні: -34,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
528,00
Економія при броні: -30,50 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
712,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
548,20 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
712,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
548,20 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
712,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
497,45
Економія при броні: -30,49 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
518,62
Економія при броні: -31,79 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
697,77
Економія при броні: -44,64 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
419,32
Економія при броні: -25,74 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
546,39
Економія при броні: -64,50 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
643,52
Економія при броні: -28,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
548,20 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
712,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
548,20 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
712,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
548,20 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
669,50
Економія при броні: -20,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
527,64
Економія при броні: -46,97 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
657,94
Економія при броні: -58,78 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
425,98
Економія при броні: -33,34 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
524,28
Економія при броні: -50,28 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
669,57
Економія при броні: -59,40 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
559,41
Економія при броні: -77,52 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
712,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
528,00
Економія при броні: -30,50 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
669,50
Економія при броні: -20,10 грн