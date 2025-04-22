Серетид™ Евохалер™ (Seretide™ Evohaler™)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
548,20 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
712,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
548,20 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
669,50
Економія при броні: -18,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
548,20 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
686,50
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
523,41
Економія при броні: -60,82 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
712,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
548,00
Економія при броні: -50,20 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
712,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
505,64
Економія при броні: -30,86 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
530,47
Економія при броні: -32,38 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
747,28
Економія при броні: -45,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,50
Економія при броні: -42,90 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
548,00
Економія при броні: -50,20 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
712,60
Економія при броні: -61,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
463,01
Економія при броні: -34,49 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
552,25
Економія при броні: -28,13 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
658,29
Економія при броні: -40,92 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
548,20 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
685,20
Економія при броні: -33,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
543,31
Економія при броні: -40,99 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
651,76
Економія при броні: -34,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
556,72
Економія при броні: -32,60 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
693,25
Економія при броні: -46,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
548,20 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
712,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
568,81
Економія при броні: -22,14 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
656,56
Економія при броні: -30,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
489,70 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
548,20 грн
Серетид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 250 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
712,90 грн