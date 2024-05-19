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Асакол® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 800 мг блістер коробка картонна, №60 - Львів (165656) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
2403,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
2737,50
Економія: -220,11 грн
2517,39 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
2463,99
Економія: -8,49 грн
2455,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
2403,33 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
2607,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
2607,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
2677,63
Економія: -128,23 грн
2549,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
2607,40 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (20)
2467,99
Економія: -12,49 грн
2455,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (40)
2467,99
Економія: -12,49 грн
2455,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
2463,99
Економія: -8,49 грн
2455,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
2467,99
Економія: -12,49 грн
2455,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: блістер (5)
2403,33 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
2517,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
2467,99
Економія: -12,49 грн
2455,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
2607,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
2463,99
Економія: -8,49 грн
2455,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
2835,85
Економія: -443,09 грн
2392,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
2467,99
Економія: -12,49 грн
2455,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (40)
3045,90 грн