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Асакол® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 800 мг блістер коробка картонна, №60 - Харків (165656) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
2595,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: блістер (4)
2687,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
2595,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: блістер (1)
2444,94 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
2504,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
2467,99
Економія: -12,73 грн
2455,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: блістер (5)
2479,86 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
2331,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
2788,71
Економія: -193,11 грн
2595,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
2439,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
2595,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
2756,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
2655,36 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2), блістер (1)
2503,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: блістер (3)
2668,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
2467,99
Економія: -12,73 грн
2455,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: блістер (5)
2738,34 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
2756,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1), блістер (5)
2971,71
Економія: -370,76 грн
2600,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
2934,52
Економія: -418,16 грн
2516,36 грн