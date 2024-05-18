Асакол® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 800 мг блістер коробка картонна, №60 - Харків (165656) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 100 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека копійка
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (3)
Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (5)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А