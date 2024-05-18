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Асакол® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 800 мг блістер коробка картонна, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (165656) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1), блістер (2)
2885,88
Економія: -298,20 грн
2587,68 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
2599,46
Економія: -75,96 грн
2523,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
2607,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
2528,99
Економія: -73,73 грн
2455,26 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
2758,19
Економія: -256,33 грн
2501,86 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
2855,15
Економія: -259,56 грн
2595,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
2607,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
2607,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), блістер (2)
2853,68
Економія: -351,82 грн
2501,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
2607,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
2722,76
Економія: -214,26 грн
2508,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
2717,18
Економія: -121,58 грн
2595,60 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
2702,29
Економія: -190,71 грн
2511,58 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
2607,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
2607,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: блістер (3)
2441,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1), блістер (3)
2937,73
Економія: -353,01 грн
2584,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
2704,86
Економія: -233,23 грн
2471,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (40)
2928,73
Економія: -659,74 грн
2268,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
2607,40 грн